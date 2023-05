CdM: “Incontro in settimana tra ADL e Giuntoli. Il Presidente non lo libererà per la Juve”

I due pilastri del terzo Scudetto del Napoli potrebbero dire addio al termine della stagione. Giuntoli e Spalletti sono ai saluti anche se il Presidente non li libererà tanto facilmente. Il primo è ormai da settimane in orbita Juve e il Corriere del Mezzogiorno ha parlato proprio di questo nella sua edizione odierna: “A breve De Laurentiis scioglierà i dubbi relativi al nuovo tecnico e al direttore sportivo. In settimana previsto un incontro con Giuntoli che ha ancora un anno di contratto con il Napoli ma ha un accordo con la Juventus. ADL non ha alcuna intenzione di liberarlo per i bianconeri, lo farebbe solo per un club estero. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni”.