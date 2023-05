Marchese: ” Se arriva Conte vorrà competere in Champions League. Ha bisogno di giocatori affermati a livello internazionale..”

L’ex giocatore Giovanni Marchese è intervenuto a ‘Si Gonfia la Rete’, su Radio CRC:

” Chi vedrei meglio sulla panchina del Napoli tra Conte e Gasperini? Spalletti ha fatto un grandissimo campionato con tutta la squadra ed è una perdita importante. Se dovesse cambiare allenatore, credo che il Napoli prenderebbe un nome importante. Conte ha vinto tantissimo, ma anche Gasperini è un ottimo allenatore anche se non ha vinto niente. Parliamo di due allenatori forti. Entrambi sicuramente cambieranno modulo perché fanno un calcio diverso da Spalletti. Conte e Gasperini sono due allenatori che si sanno adattare in base ai giocatori che hanno. Io penso che vorranno fare una squadra con un’impostazione di base a 3. Vogliono giocatori forti, il Napoli ha una squadra forte e la vorrebbero ancora più forte. Conte cerca tendenzialmente i giocatori più affermati che magari siano già pronti per vincere uno scudetto. Io vedrei bene Conte per tenere alto l’entusiasmo. Altrimenti prenderei De Zerbi se si vuole continuare con la difesa a 4. Se arriva Conte vorrà competere anche in Champions League. Vuole certamente giocatori affermati a livello internazionale. Diego Simeone? Stiamo parlando di un altro allenatore cresciuto tantissimo. Ho avuto anche allenatori più bravi di lui, ma lui aveva quell’empatia , quel carisma che ti faceva dare il mille per mille. Sta facendo benissimo in Spagna. Se prendi un allenatore come Gasperini o Conte devi trovare un giocatore che sappia impostare in difesa. Forse più con Gasperini che con Conte. Non è facile andare ad individuare questi giocatori. Kim potrebbe fare fatica a meno che non venga messo difensore centrale proprio. Mi ispiro più a Gasperini con la mia difesa a tre perché è uno degli ultimi allenatori che ho avuto. Cerco di prendere il meglio da tutti gli allenatori che ho avuto”.