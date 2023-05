De Laurentiis: “Napoli-Samp si giocherà il 4 giugno. Per la festa ho contattato Fiorello”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato dei festeggiamenti che si svolgeranno allo stadio Diego Armando Maradona al termine della partita Napoli-Sampdoria, prevista per il giorno 4 giugno alle ore 19.

“Adesso mi sto spaccando per la celebrazione dello scudetto il giorno 4 giugno alle ore 19, in occasione di Napoli-Sampdoria. Non sarà il 2 o 3 come ha detto qualcuno. Finita la partita i ragazzi cambieranno la maglia, monteremo il palco di 520 metri quadri, saremo intenti a non incasinarci. Metteremo una decina di schermi più grandi di quelli che abbiamo visto. Dopo la consegna dello scudetto partirà una celebrazione canora coinvolgendo Spalletti e i calciatori andando avanti fino a mezzanotte. Poi stamattina ho chiamato Fiorello e gli ho chiesto di venire allo stadio Maradona e di fare la sua diretta il lunedì mattina e per proseguire la festa anche dopo la mezzanotte. Probabilmente rifiuterà, ma vediamo”.