Tyc Sports – Osimhen uno dei tre nomi seguiti dal Psg per rinforzare l’attacco

Secondo quanto riportato dal portale TyC Sports, Victor Osimhen sarebbe uno dei tre principali obiettivi del Paris Saint-Germain per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. I parigini sono a caccia di un calciatore da affiancare a Kylian Mbappè e sono pronti a mettere sul piatto 100 milioni per l’acquisto di un solo giocatore nel reparto offensivo. Oltre al nigeriano, gli altri nomi che il ds Luis Campos tiene sott’occhio sono quello di Harry Kane del Tottenham e di Radal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte.