KKN – Rinnovo Spalletti, contatti in prima persona con De Laurentiis senza l’ausilio di agenti o procuratori

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha svelato alcune novità sulla trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti e permettergli così di allenare ancora il Napoli. Secondo quanto riportato, il tecnico è in contatto con Aurelio De Laurentiis, e ha chiesto che non ci fossero agenti o procuratori. È lui a parlare direttamente con il presidente. Se ci sarà la stessa convinzione si andrà avanti, se una delle due parti mostrerà perplessità, si potrebbe decidere di interrompere. Ma il dialogo è in prima persona.