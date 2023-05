Gazzetta – Con il Monza spazio a Bereszynski, Gaetano e Zerbin

Oggi dovrebbe esserci spazio per alcuni azzurri che non hanno avuto occasione di mettersi in mostra con la casacca del Napoli.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tre sarebbero gli azzurri in primo piano per partire dal 1′. Poco spazio, invece, per il Cholito Simeone, considerata la lotta al titolo di capocannoniere che riguarda Osimhen: “Oggi Spalletti darà sicuramente l’opportunità della prima partita da titolare al terzino Bereszynski, ma qui la notizia è che per la prima volta andrà in panchina Giovanni Di Lorenzo, il robot del Napoli oltre che capitano scudettato. Probabilmente anche i giovani Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin otterranno spazio e potranno mettersi in mostra. Chi troverà difficoltà, per assecondare la “fame” del cannibale, è Simeone”.