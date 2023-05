Spalletti: “Domani gioca Berezsynski, questo perché Di Lorenzo può riposare una gara, poi ci saranno altri 2 o 3 cambi”

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Monza di domani pomeriggio. Al tecnico toscano è stato chiesto di possibili cambi nella formazione iniziale, e ha annunciato che dal primo minuto ci sarà Berezsysnki. Queste le sue parole: “Secondo me bisogna essere corretti, nel senso che bisogna dare spazio a quelli che hanno giocato meno, proprio per questo ci saranno 2 o 3 cambi a partita. Poi contro l’Inter si fa un ragionamento diverso, poi arriveremo all’ultima partita. Io però non so i nomi di questo 2 o 3 cambi che farò domani. Io devo pensare a questa cosa qui, ovvero che domani gioca Berezsynski, perché Di Lorenzo può riposare almeno per una gara“.