Ag. Fedele: “Giuntoli? Vi svelo il suo futuro”

Gaetano Fedele, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Giuntoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il futuro? Qualche cambio ci sarà, credo ci sarà l’addio di Giuntoli, che ha fatto un lavoro fantastico, soprattutto quest’anno si è consacrato. Per lui che è un uomo di grossa intelligenza, lasciare da vincente è una cosa giusta. Spalletti? Potrebbe rimanere, per quanto riguarda Giuntoli il calcio è fatto di cicli, stimoli e voglia. Ho letto il nome di Accardi, direttore giovane, serio, competente, che scova talenti come piace a De Laurentiis”.