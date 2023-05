Napoli-Sampdoria verso l’anticipo. Ecco perché non si giocherà il 4 giugno

Napoli-Sampdoria verso l’anticipo, c’entra una decisione di De Laurentiis. Il Napoli ha matematicamente conquistato la vittoria del campionato di Serie A grazie al pareggio in casa dell’Udinese e in città è festa grande. Secondo il regolamento della Lega, la “Coppa di Campioni d’Italia” deve essere consegnata però nell’ultimo match di campionato. Nel caso degli azzurri la partita in questione è Napoli-Sampdoria, valida per la 38ª giornata. Il match sarebbe programmato per domenica 4 giugno, anche se secondo le ultime notizie potrebbe essere anticipato. Tutto dipende da una tournée in Corea che il presidente Aurelio De Laurentiis sta organizzando e che potrebbe portare a spostare il match a sabato 3 o a venerdì 2 giugno.