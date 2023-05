Il Maradona non vuole smettere di festeggiare, Napoli non vuole smettere di festeggiare, i napoletani non vogliono smettere di festeggiare. Infatti, in occasione del ritorno in campo dei neo campioni d’Italia, le curve A e B sono pronte a sfoggiare nuove coreografie. La Curva A, per omaggiare lo Scudetto che mancava da 33 anni, hanno preparato un tricolore.