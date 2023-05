Tosto: “Questo tricolore è frutto del lavoro di De Laurentiis, mister Spalletti meritava un risultato così”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Vittorio Tosto, che ha parlato del Napoli di Spalletti e della vittoria dello Scudetto degli azzurri. Queste le sue parole: “Questo è uno Scudetto che parte da lontano, già con Sarri questo obiettivo doveva essere raggiunto. Un tricolore che è frutto del lavoro di De Laurentiis. Nell’anno meno atteso arriva una gioia strameritata, è lo Scudetto della sostenibilità. Il simbolo della vittoria è stato il gruppo, che ha saputo far fronte alle partenze di alcuni big. Un gruppo guidato da un capitano umile e molto capace come Di Lorenzo. Spalletti meritava un risultato del genere. Lui è uno dei migliori allenatori in allenatori in Italia, sa lavorare a livello individuale e fa crescere i calciatori. Quando arrivano trionfi come questi sono sempre belli. Possono cambiare gli interpreti ma il lavoro per arrivarci è sempre lo stesso. La cavalcata è la stessa dei tempi di Maradona”.