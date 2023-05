Bruscolotti: “Sono rimasto colpito dalla compattezza del gruppo, il ciclo del Napoli è già partito”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l’ex capitano azzurro Giuseppe Bruscolotti per parlare del club azzurro e della vittoria dello Scudetto. Queste le sue parole: “Da gennaio in poi, dopo la sconfitta con l’Inter, il Napoli non ha più sbagliato e ha viaggiato ad una velocità straordinaria. Lo Scudetto così si è avvicinato sempre di più, anche se già nella prima parte il Napoli aveva messo in chiaro le cose. Sono rimasto impressionato dalla compattezza di questo gruppo, si vince tutti insieme. Non è un singolo che va a determinare, sono importanti la società, l’allenatore, i giocatori e l’ambiente. Spalletti ha avuto un gruppo che lo ha seguito, poi il gioco è stato brillante e convincente. I calciatori gli hanno dato la possibilità di esprimere la sua mentalità. Per me è difficile fare paragoni con gli scudetti vinti più di trent’anni fa, sono cambiate tante cose. In tanti fanno riferimento a Maradona, che è stato un grandissimo, inarrivabile. Nello stesso momento c’è bisogno di tutti gli elementi per vincere. Questo Scudetto ha cancellato lo scetticismo che c’era all’inizio sulla squadra dopo le partenze dei giocatori più rappresentativi. Il ciclo del Napoli è già partito, è già stato aperto, questo perché dopo un campionato del genere non potrebbe essere altrimenti”.