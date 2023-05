Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha scritto ad Aurelio De Laurentiis complimentandosi per la vittoria dello scudetto: “Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria. Sono felice per la città e per te che hai fatto sacrifici lottando contro avversari e critiche ingiuste. Grazie per aver riportato lo scudetto nel nostro amato meridione”.