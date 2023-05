Fabio Cannavaro, intervistato dal Corriere dello Sport, ha commentato così il rendimento dei principali protagonisti dello Scudetto azzurro: “Sapevo che Kim fosse bravo, che lo volevano in tanti, ma ha fatto una stagione prodigiosa, penso perfetta, non mi viene in mente un suo errore. Poi è esploso Kvara, giocatore che ti strega. Giuntoli ha fatto due colpi fuori dalla normalità”.



Non solo sui nuovi acquisti, l’ex difensore si è soffermato anche su chi c’era già: “Di Lorenzo fosse arrivato dall’Argentina lo avrebbero chiamato Zanetti e se fosse stato acquistato in Inghilterra sarebbe stato per tutti Walker. Io sarei stato curioso di vedere Kim con Koulibaly ma cosa vuoi dire del campionato di Rrahmani? E Mario Rui, che lo rimpiangevi quando era assente?”.