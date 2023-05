Repubblica – Il Maradona in festa per Udinese-Napoli: i dettagli

Pronta una vera festa al Maradona. Prima di Udinese-Napoli ci sarà uno show al Maradona, con un dj set e la lettura delle formazioni di Decibel Bellini, lo speaker degli azzurri. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica che scrive:

“I tornelli apriranno alle 18.45 ( salvo deroghe dell’ultimora che saranno decise in mattinata) per prendere posto e poi “prepararsi” con il solito show di inizio gara. Il dj set di Decibel Bellini, lo speaker ufficiale, apre la serata che s’infiammerà alla lettura della formazione del Napoli. Sarà una standing ovation costante per gli azzurri, da capitan Di Lorenzo, ai gemelli del gol Kvaratskhelia e Osimhen, a caccia di una prodezza per suggellare la stagione perfetta. L’accompagnamento sonoro naturalmente è affidato all’estro dei tifosi, pronti a regalare spettacolo sugli spalti come se idealmente al centro del campo ci fosse la capolista”.