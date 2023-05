Gazzetta – ADL non vola a Udine con la squadra: ecco dove vedrà la partita

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match Udinese-Napoli, secondo match point per lo scudetto. Il quotidiano racconta che Aurelio De Laurentiis ha scelto di non volare a Udine con la squadra. Il patron azzurro, infatti, ha scelto di restare a Napoli per vedere la partita allo stadio Maradona che ospiterà i tifosi azzurri.



“In pratica, al fianco di Di Lorenzo e compagni ci sarà un vero e proprio stadio virtuale così come profetizzato da tempo da Aurelio De Laurentiis, che forse anche per questo ha scelto di seguire la partita di stasera dagli spalti dell’impianto che è stato la culla dei trionfi azzurri (i due successi del 1987 e del 1990 sono arrivati entrambi in casa). Per lui si tratta davvero della chiusura del cerchio. Dunque, De Laurentiis non poteva mancare e di certo reciterà la parte del leone, anche perché oggi – risultati alla mano i sostenitori di fede partenopea lo idolatrano e Aurelio sa come arringarli. Facile

prevedere un’improvvisata al microfono dopo il triplice fischio se tutto andrà come ci si augura da queste parti”. Scrive il quotidiano