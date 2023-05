Juventus, Allegri: “De Laurentiis si goda lo scudetto”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dall’Allianz Stadium dopo la vittoria contro il Lecce. Di certo non manca modo di punzecchiare il Napoli e il presidente De Laurentiis. Ecco cosa ha dichiarato:



“Non ho da dire niente a riguardo, posso solo fargli i complimenti per uno scudetto strameritato. Che si goda questo scudetto, è il suo primo. Glielo consiglio, anche se ne accetta pochi di consigli, di goderselo come io non scordo mai i primi al Milan e alla Juve. Essendo il primo, credo che se lo debba godere in tutto. Che festeggi, è la cosa migliore”.