Dionisi: “Facile dire Spalletti, ma il miglior tecnico in Italia è un altro…”

«Chi è il migliore in Italia? Ora è facile dire Spalletti. Per me però Sarri è il migliore. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile e soprattutto riconosco sempre la sua mano nelle squadre che allena. Mi ci rivedo un po’, anche se ovviamente stiamo parlando di un tecnico molto più preparato e più esperto».

Così Dionisi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match contro la Lazio ha espresso la sua preferenza sul miglior allenatore attualmente in serie A…

Fonte: Tuttosport