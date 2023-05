Fimmanò: “Ieri è stata una giornata di gioia per tutta la Campania, tanto per il Napoli non cambia nulla, lo Scudetto ormai è vinto..”

Il legale della Salernitana, Francesco Fimmanò, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Salernitana: “Ci siamo regalati una giornata in più, così come i tifosi del Napoli. Attendere è ancora più bello. Abbiamo regalato anche alla Salernitana un momento di grande visibilità. Da tempo siamo sulla strada giusta, la salvezza non sarà un problema. Tanto per il Napoli non cambia nulla, lo Scudetto è ormai vinto. L’atmosfera al Maradona? Ho vissuto il primo e il secondo Scudetto da tifoso, le emozioni ora sono molto simili. Questa volta è stato vinto molto prima, abbiamo visto anche la prova dei festeggiamenti. Bisogna comprendere anche l’entusiasmo della Salernitana, visto che il rinvio della partita suggeriva il presupposto che avremmo perso e recitato il ruolo della vittima sacrificale.

Il rinvio di Napoli- Salernitana? un rinvio forzato dal punto di vista giuridico, non c’era alcuna emergenza dal punto di vista dell’ordine pubblico tale da giustificare il tutto. Ieri è stata una bella giornata, una di festa per tutto il calcio. Speriamo di riassaporare questi momenti anche nei prossimi appuntamenti. Alla fine, la Salernitana ha tratto solo vantaggio nel giocare in un contesto simile, ricevendo tanta visibilità.