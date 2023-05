Martino: “Ieri c’era una marea azzurra mai vista nell’era De Laurentiis. Rinvio? I tifosi non andranno prima a letto!”

Carmine Martino, speaker radiofonico e giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Ieri sembrava un film scritto con un finale memorabile, invece le cose non sono andate così. Può succedere, è il calcio. A Salerno hanno esultato, quindi qualcuno è comunque rimasto felice. Chi è stato ieri allo stadio si è divertito, vivendo una giornata memorabile con una marea azzurra mai vista nell’era De Laurentiis. Se fosse arrivata anche la matematica a quest’ora ci sarebbero ancora i caroselli per la città, ma si tratta solo di aver rimandato il tutto di qualche giorno. Secondo me si sta un po’ esagerando sulle scelte di rinviare le partite, compresa Napoli-Salernitana. Rinviare di due ore Udinese-Napoli non ne comprendo il motivo, non è che i tifosi andranno prima a letto”.