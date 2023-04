Gazzetta – Il Napoli rischia, sirene inglesi su Kim

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la questione di Kim sembra essere quella più spinosa. Il sudcoreano ha una clausola valida solo per l’estero e attiva dal 1° al 15 luglio. Una data pericolosa per il club azzurro visto l’interesse del Manchester City. Ecco cosa scrive la rosea.

“L’interesse del City fa paura, in questo senso. L’orientale a Napoli sta bene e probabilmente con un nuovo accordo, e ritocco d’ingaggio, quella clausola potrebbe essere eliminata. Ma difficilmente questo accadrà prima della finestra di luglio, che in qualche modo il club azzurro dovrà probabilmente subire. Passata quella data diventerà meno rischioso, se Kim non sarà attirato dalle sirene inglesi”.