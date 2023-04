Repubblica – Festa scudetto, il maxi piano sicurezza

Il prefetto prepara il piano per la festa scudetto. L’obiettivo è quello di impostare i festeggiamenti sulla falsa riga della “notte bianca”. In attesa di capire gli sviluppi sulla questione rinvio, è in corso un confronto per l’aumento delle corse dei mezzi pubblici ANM, lasciando il centro storico ad uso esclusivo dei pedoni limitando l’accesso delle auto ai soli residenti. Si tratterà di una maxi isola pedonale che partirà da Fuorigrotta fino al centro storico (varchi galleria Laziale e Via Marina).

Il piano sicurezza prevede 90 varchi cittadini e presidi di Esercito e polizia municipale per salvaguardare i monumenti e l’arrivo di duemila agenti in città. Lo fa sapere Repubblica.