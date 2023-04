Repubblica – Napoli-Salernitana, il piano di ADL in caso di non rinvio

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul possibile slittamento della gara Napoli-Salernitana, match che potrebbe decretare gli azzurri Campioni di Italia. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, nel caso in cui la gara non fosse spostata ha in mente un piano:

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come il Prefetto, le istituzioni, il sindaco di Napoli, spinge per il rinvio del derby con la Salernitana a domenica. Se la partita dovesse essere confermata per sabato alle 15, l’idea è quella di aprire il Maradona per domenica con la squadra a bordocampo ad assistere alla partita Inter-Lazio”. Si legge sul quotidiano. Area di festa si respira a Napoli, è solo questione di ore.