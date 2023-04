Il Prefetto Palomba: “Sull’eventuale rinvio di Napoli-Salernitana decide la Lega. Noi siamo pronti”

Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha parlato a TeleclubItalia del possibile rinvio di Napoli-Salernitana: “E’ la Lega che decide su eventuali spostamenti, noi non abbiamo poteri in merito. Con ADL stiamo facendo delle valutazioni sull’ordine pubblico. La Lega non ha ancora negato ufficialmente in rinvio a domenica della partita, ma bisogna tenere presente che martedì il Napoli dovrebbe giocare ad Udine e servirebbe spostare anche quella. Dal canto nostro non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Possibilità di un maxi schermo al Maradona per Inter-Lazio? Al momento non ne abbiamo ancora parlato”.