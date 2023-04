Modugno su Zielinski: “Talentuoso come pochi, la sua non-esultanza è la più bella”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha partecipato alla trasmissione ‘Radio Goal‘ su Radio Kiss Kiss Napoli. “Piotr è un ragazzo pulito, perbene, di quelli che sapeva e sa cosa vuol dire vincere qua perché è passato attraverso le delusioni. In quel crollare al termine di Juve-Napoli c’è la forza di un calciatore talentuoso come pochi, forse non troppo costante ma sicuramente uno di quelli che la stagione l’ha segnata. Quella notte di cinque anni fa a Napoli eravamo convinti di essere campioni d’Italia, la non-esultanza di Zielinski è l’esultanza più bella”