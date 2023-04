Montervino: “Il Napoli è stato favorito da due cambi della Juventus, gli ultimi 20 minuti Osimhen ha avuto molto più spazio”

L’ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ della partita di ieri tra Juventus e Napoli. Secondo l’ex calciatore la squadra azzurra è stata aiutata dai cambi della Juventus, che ha messo in campo anche Di Maria e Chiesa togliendo un centrocampista e un attaccante. Queste le sue parole: “Il Napoli è stato aiutato anche da Allegri nel cercare di vincere la partita, questo perché ha messo in campo due attaccanti al posto di un centrocampista ed un attaccante. Negli ultimi 20 minuti è venuto fuori Osimhen grazie al suo enorme strapotere fisico, ha iniziato a far paura ai difensori. Si sono creati degli spazi e alla fine il Napoli ha trovato il gol”