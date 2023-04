Totti: “All’inizio non pensavo il Napoli potesse arrivare fino alla fine, un applauso a società, squadra e allenatore”

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra l’Atalanta e la Roma. L’ex giallorosso ha parlato anche del Napoli e del suo ex allenatore, Luciano Spalletti, con cui ha vissuto più di qualche stagione calcistica. Queste le sue parole: “All’inizio non pensavo che il Napoli potesse arrivare fino alla fine, ma ha poi ucciso tutti e non c’è stata nessun’altra squadra come il Napoli. Un applauso va fatto alla squadra, all’allenatore ed alla società per quest’incredibile annata”.