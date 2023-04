Padovano spiazza tutti: “Il Napoli dovrebbe vendere Osimhen, come faceva la Juventus”

L’ex calciatore di Juventus e Napoli Michele Padovano è intervenuto a 1 Station Radio per parlare della stagione degli azzurri.

Ecco le sue parole: “E’ uno Scudetto ormai archiviato quello degli azzurri, frutto del merito straordinario della squadra. Sono sicuro che i partenopei arriveranno allo Stadium per mostrare ancora quell’atteggiamento propositivo ed imporre il proprio gioco come fatto sino ad un mese fa. Anche nell’eliminazione dalla Champions, infatti, gli azzurri hanno dimostrato di saper garantire un gioco godibile”.

Padovano ha poi continuato: “I grandi cicli, d’altronde, si costruiscono nel tempo, e sono sicuro che il prossimo anno il Napoli si presenterà per confermarsi in campionato e fare bene in Champions”.

Infine, l’ex calciatore ha commentato il mercato in uscita del Napoli: “Concordo sulle eventualità di cedere il Victor Osimhen a cifre indecenti. Quando ero alla Juventus, ogni anno si vendevano due o tre pezzi pregiati, reinvestendo immediatamente in quelli che sarebbero stati calciatori preziosi per la squadra, tornando a vincere anche la stagione successiva. Il grande club è proprio quello che riesce ad investire in modo tempestivo e adeguato”.