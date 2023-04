Graziani: “Il Napoli esce a testa alta dalla Champions, esperienza che servirà in futuro”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato dell’eliminazione del Napoli ai microfoni di Fuorigioco, programma in onda su Tele A: “15 minuti spettacolari da parte del Napoli, poi dopo devi anche saper concretizzare. Mi aspettavo qualcosa in più da Osimhen ma è stato poco aiutato dalla squadra. Gli azzurri escono a testa alta dal torneo, con un’esperienza positiva e l’anno prossimo saranno ancora più protagonisti. Il Milan è stato cinico, a differenza del Napoli ha creato poco ma quel che conta è buttarla dentro”.