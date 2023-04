De Maggio: “Napoli vicinissimo a Thiago Almada, infiammerebbe il Maradona!”

Secondo quanto riporto da Walter De Maggio a Radio Goal, il Napoli sarebbe vicinissimo a chiudere un’operazione di mercato: “A me risulta che il trequartista 21enne Thiago Almada sia vicinissimo al Napoli. L’affare sembra in dirittura di arrivo e credetemi se vi dico che è un grande colpo, che infiammerebbe il Maradona“. Thiago Almada, classe 2001, è un trequartista che gioca nell’ Atlanta United in MLS, con una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni. Quest’anno ha già messo a segno 4 goal in 6 presenze, mentre lo scorso anno ne realizzò 7. Argentino, molto tecnico, ha vinto i Mondiali in Qatar con l’Argentina, sebbene abbia giocato solo pochi minuti nella partita contro la Polonia. Cresciuto calcisticamente nella sua terra di nascita, al Velez, è pronto alla sua prima esperienza in Europa.