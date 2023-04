Durante il post partita di Napoli-Milan, Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni nella mixed-zone del Maradona.

Il polacco ha parlato del fallo di Leao su Lozano: “Presunto rigore? Devo prima rivedere le immagini. Io a fine partita sono andato dagli arbitri e loro mi hanno detto che non era rigore. Purtroppo adesso è tardi e se l’arbitro non ha fischiato ormai c’è poco da dire. Oggigiorno gli arbitri hanno a disposizione tantissime telecamere, hanno deciso così e non hanno fischiato”.