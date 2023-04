Repubblica – Critiche per Spalletti: “Raspadori poteva entrare prima”

Termina qui il viaggio del Napoli in Champions League. Gli azzurri di Spalletti non riescono a imporsi sul Milan, che porta a casa la qualificazione in semifinale con tenacia ed esperienza.

Analizzando la partita, l’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul gol subito, frutto di un errore già commesso nella partita d’andata. Inoltre, non manca qualche critica all’allenatore che, secondo il quotidiano, avrebbe potuto far entrare Raspadori un pò prima di quanto fatto.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “Esporsi di nuovo al contropiede del Milan è stata la grave colpa del Napoli, che ha provato a partire però forte anche nella ripresa e si è reso pericoloso con Kvara: serpentina e tiro alto. Non ha trovato invece il modo di accendersi Osimhen, in evidente ritardo di forma dopo l’infortunio. Solo nel finale Spalletti si è giocato la carta Raspadori passando al 4-2-3-1. Ma non era serata e il Napoli lo ha capito davvero quando è andato a vuoto pure l’ultimo assalto”.