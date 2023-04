Ultime novità in casa Milan in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli, match decisivo per il passaggio in semifinale.

Stando ai recenti aggiornamenti di Sky Sport, Thiaw ha svolto lavoro personalizzato durante la seduta d’allenamento di oggi a Milanello. Il difensore è alle prese con un leggero problema muscolare e, proprio per questo, Stefano Pioli valuterà nelle prossime ore se convocarlo o meno.

Tutto ok per Giroud, regolarmente in gruppo.