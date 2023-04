Gaetano Quagliarello, presidente Club Napoli Parlamento, è intervenuto a Radio Marte nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’: “Stamattina ho sentito Sandro Ruotolo il quale mi ha detto di aver fatto un incontro con il Questore e con il presidente del Napoli Club Bologna, Maurizio Criscitelli, ed è stato determinato nel dire che l’unico problema che c’è per bandiere e striscioni è la constatazione che gli stessi non fossero infiammabili. E la Questura di Napoli ha detto che non c’è alcun problema se il materiale introdotto risponde a queste caratteristiche. D’altra parte se questa comunicazione è stata data in forma ufficiale – e non privata – evidentemente questa ha un suo valore. Io da storico dico che nella storia di cento anni del Napoli mai è accaduto quello che si sta verificando oggi. Abbiamo, infatti, un vantaggio consistente in Campionato e siamo alla seconda partita dei quarti di finale di Champions con uno svantaggio assolutamente recuperabile. Questo quindi è il momento di spingere tutti nella stessa direzione, indipendentemente dalle ragioni o dai torti i conti li facciamo dopo. Quindi questa è la priorità per tutti. Finché non avremo le conferme dalla matematica bisogna pensare al campionato. È chiaro però che la partita di martedì non ci lascia indifferenti. Per scelte arbitrali oggettivamente inqualificabili avremo un turn over per certi versi forzato“.