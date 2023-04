Victor Osimhen ha recuperato dall’infortunio muscolare e domani sarà convocato per la sfida in campionato contro il Verona.

Il bomber del Napoli, che non vede l’ora di scendere di nuovo in campo, ha postato un messaggio sul proprio account Instagram: “È bello essere tornato! Gloria a Dio! Quando sto impiegando ore per raggiungere il mio sogno, non sono preoccupato di quello che gli altri dicono“.