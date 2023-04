Ametrano: “Riavere Osimhen martedì sarà fondamentale. Le assenze di Anguissa e Kim peseranno”

Raffaele Ametrano, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“La stagione del Napoli? Sono serate bellissime con partite spettacolari sotto tutti i punti di vista. Giocare queste partite è bello per tutti. Osimhen è l’attaccante più forte che abbiamo in Italia ed è tra i primi tre in Europa per quello che sta dimostrando. È un giocatore che ti stanca solo a vederlo. È fondamentale per il Napoli. Riaverlo martedì dove ci sarà un ambiente molto caldo ti può dare quella carica in più e per il Napoli ritrovarlo sarà molto importante”.

“Quali calcoli sta facendo Spalletti? Lui ha un’esplosione dentro quasi incredibile che sta nascondendo alla grande. È maturato tantissimo, mi ha allenato nel suo primo anno di Serie A. Pur allenando una piccola i concetti erano ben chiari. Sicuramente la sua testa è a martedì, come la testa di tutti. Anche se c’è una partita domani che non sarà semplice perché il Verona è in piena lotta per salvarsi. Anche se tutta l’attenzione del Napoli sarà a martedì sera. Anguissa e Kim sono due assenze pesanti, soprattutto quella di Kim, ma ci sono giocatori altrettanto importanti. Quella di martedì è la partita che aspetti da bambino, perché per un calciatore è tanta roba fare un quarto di finale di Champions League con la possibilità di andare in semifinale”.