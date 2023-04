Mussa: “Al ritorno mi aspetto un Napoli leggermente favorito. Assenze di Kim e Anguissa? Vi dico la mia”

Giovanni Mussa, allenatore, ha parlato nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato della gara di Champions League Milan-Napoli.

“Vanno distinti i due piani. Il campionato è una gara, la Champions è ben altra cosa. Il Milan ha fatto meglio in campionato ma il Napoli ha le sue giustificazioni. In Champions il Napoli ha fatto una bella gara, ho visto una squadra che ha mantenuto la sua identità ma mancava Osimhen che spacca la partita. Ha dovuto giocare più alto. Quando il Milan ha capito che il Napoli era in grado di pressare di più ha cominciato a giocare palla lunga e il Napoli si è allungato, perdendo le distanze e subendo le ripartenze. Al ritorno cambieranno le cose. Cambia l’ambiente, saranno gli ultimi 90′ in cui ci si gioca tutto. Mi aspetto un Napoli favorito di poco al ritorno e magari una sfida che possa finire ai supplementari. Cambiare modulo viste le assenza di Kim e Anguissa? Se fossi l’allenatore del Napoli esaspererei quanto di buono visto ieri, con Di Lorenzo quando viene dentro e con la pressione molto alta. Il Milan certe situazioni le soffre e deve scegliere giocatori che possano portare a frutto queste circostanze. E poi Politano può mettere in difficoltà sulla fascia”.