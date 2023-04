Fedele: “Il Napoli ha giocato bene a Milano, però quel gol non si può subire, l’errore sul gol è di due giocatori”

Il dirigente Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live della sfida di ieri sera tra Milan e Napoli. Secondo l’opinionista gli azzurri hanno giocato una gran partita, ma hanno subito un gol evitabile in cui hanno sbagliato ben 2 giocatori, Mario Rui e Rrahmani. Queste le sue parole: “La sconfitta di Milano mi porta molta rabbia, gli azzurri hanno giocato bene nei primi 15 minuti e negli ultimi 20 minuti hanno mostrato grande orgoglio. Per me però quel gol non si può prendere, anche perché è uguale a quello subito a Napoli. Questo vuol dire non capire nulla di come si affronta il Milan e non adeguarsi alle situazioni, offrire quegli spazi mi dà noia, il Napoli rispetto ai rossoneri è più forte. Osimhen anche se al 50% riesce ad influire sul gioco del Napoli. Agli azzurri è mancata la cazzimma, ad esempio Mario Rui sull’azione del gol del Milan avrebbe dovuto fare fallo su Brahim Diaz per impedire l’azione pericolosa, questo non è nel DNA del Napoli, ed è un difetto. Anche Rrahmani sull’azione del gol sbaglia, questo perché sarebbe dovuto uscire prima per coprire. L’errore di Meret è di posizione, con il piede destro doveva essere all’altezza del palo, ma è stato anche sfortunato”.