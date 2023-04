Feyenoord-Roma – Le formazioni ufficiali del primo quarto di finale della Uefa Europa League

Alle 18.45 andrà in scena il primo quarto di finale di Europa League al ‘De Kuip’, dove si affrontano Feyenoord e la Roma di José Mourinho. La sfida di questa sera è un rematch della finale di Conference League vinta dai giallorossi a Tirana per 0-1 con gol di Zaniolo nella passata stagione. Il club olandese cerca oggi vendetta, e vuole provare ad eliminare una delle squadre favorite a raggiungere la finale in questa stagione. Mourinho si affida ad Abraham al centro dell’attacco, e alle sue spalle ci sono Pellegrini e Dybala, che proveranno a far accendere la punta inglese, a secco da varie partite. Dall’altra parte il club di casa punta sull’attacco a 3, schierano come prima punta Giménez e sugli esterni Idrissi e Jahanbakshs. Queste le formazioni ufficiali del match:

Feyenoord – Bijlow; Geertruida; Trauner; Hancko; Hartman; Wieffer; Szymanski; Kokcu; Idrissi; Giménez; Jahanbakhsh

Roma – Patricio; Smalling; Mancini; Ibanez; Zalewski; Matic; Cristante; Spinazzola; Dybala; Pellegrini; Abraham