Vieri: “A Maignan non si fa mai gol, vale almeno 200 milioni, il Milan con lui sempre in campo avrebbe molti più punti”

Nel corso del post partita della sfida tra Milan e Napoli la Bobo Tv su Twitch ha voluto parlare della sfida di San Siro. A parlare anche l’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri, che ha parlato del portiere francese Mike Maignan, che ha fatto un intervento prodigioso su Di Lorenzo nel secondo tempo. Queste le sue parole: “A Maignan non riesci mai a fare gol, è fortissimo. Il Milan lo ha acquistato per 15 milioni, un prezzo bassissimo per quanto è forte. Ad oggi vale ben 200 milioni, è il più forte al mondo, e il prezzo che vale secondo me è anche poco per lui. Se non si fosse infortunato il Milan avrebbe in campionato almeno 10-12 punti in più”.