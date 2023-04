De Maggio: “In questo momento a Milano stanno facendo i fenomeni, vediamo con Osimhen in campo come finisce”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’atteggiamento che stanno avendo al momento a Milano dopo la vittoria del Milan. Secondo il giornalista bisogna prima vedere con il ritorno in campo di Osimhen come finisce la gara tra le due squadre. Queste le sue parole: “A Milano in questo momento stanno facendo troppo i fenomeni, io aspetto prima di vedere come finisce la partita di ritorno con Osimhen in campo. Ieri il Milan non ha meritato la vittoria sul Napoli, poi sono stati bravi a vincere anche grazie alle grandi parate di Maignan”.