De Giovanni: “Al ritorno al Maradona dovrà esserci l’inferno, tutto dovranno andare via senza voce”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita di martedì prossimo tra Napoli e Milan. Secondo lo scrittore il Maradona dovrà essere una bolgia, e tutti coloro che saranno presenti allo stadio dovranno andare via senza voce. Queste le sue parole: “Chi nella partita con il Milan al Maradona tornerà a casa anche con un filo di voce porterà sulla coscienza di non averla utilizzata. Per un tifoso quella di martedì prossimo è la sfida internazionale più importante per il Napoli e chi sarà quel giorno allo stadio dovrà dare un contributo fondamentale. Spalletti ha detto la sua su quanto accaduto nella scorsa partita e lo ha fatto con enorme schiettezza. Conosco sia il Napoli che i napoletani, e non mi viene in mente nessun altro caso oltre che dal Maradona uscirà l’inferno nella gara di ritorno, si deve fare in modo di mettere in campo i 20 punti di distacco che ci sono tra le due squadre in Serie A. Una semifinale tra Inter e Milan fa comodo a tutti dal punto di vista mediatico, così si potrebbero recuperare due tifoserie che sono al momento depresse. L’arbitraggio di ieri sera è sotto gli occhi di tutti, non ammonire i falli di Krunic va poi ad incidere sulla prestazione. Nel 1987 c’è stata una grandissima festa popolare e non è accaduto nulla, fu tutto spontaneo. Mi auguro quindi che le cose non siano cambiate e che ci sia una festa meravigliosa”.