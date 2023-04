CdS, Barbano: “Una domanda a Spalletti”

Il giornalista Alessandro Barbano ha commentato la sconfitta del Napoli a San Siro. Nella gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, il Milan si è imposto con la rete di Bennacer (la prima in carriera nella massima competizione europea). Nella sua analisi, Barbano pensa già alla sfida di ritorno e scrive: “Perché non provare un centrocampo a quattro con Ndombelé titolare dall’inizio, sacrificando Lozano, e Zielinski dietro al duo Kvara-Osi? L’assenza di Anguissa, squalificato nel ritorno, potrebbe essere coperta da Elmas. Siamo certi che il 4-3-3 sia l’unico modo in cui questa squadra può esprimersi? È solo un interrogativo, ma dopo aver sbattuto due volte la faccia contro il Milan, è legittimo porselo. Lo lasciamo alla solitudine di Spalletti”.