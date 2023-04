CdS esalta Kvara: “Fischi di paura da San Siro. Calabria e Brahim…”

Cinque giorni cinque: è il tempo a disposizione di Kvara per ribellarsi. Per provare a trasformare in oro azzurro l’amarezza, la frustrazione, la rabbia, la sconfitta, i fi schi. Tremendi, una pioggia e una cascata, una bordata da far tremare San Siro esattamente come ha fatto il Napoli in campo con il Milan in undici e anche in dieci: all’ingresso e all’uscita. Il più fischiato perché il più temuto, evidentemente, e anche il più marcato: Calabria come un francobollo, Brahim come un’ombra al raddoppio. Vita durissima a Milano…”.

Così il Corriere dello Sport su Kvara, vero spauracchio dei padroni di casa nell’andata dei quarti di Champions League. In attesa del ritorno…”