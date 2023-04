Anguissa, le scuse su Instagram

Ieri Frank Zambo Anguissa si è reso protagonista in negativo durante Milan-Napoli. Il camerunense si è fatto ammonire due volte nel giro di 4 minuti ed è dovuto rientrare anzitempo negli spogliatoi. Quasi subito dopo la partita, è arrivato il messaggio ai compagni tramite Instagram: “Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi. Siamo un’ottima squadra, siamo il Napoli! Ci vediamo presto“. Un messaggio importantissimo, in una serata storta per lui e per il Napoli tutto. Il semplice sintomo di un gruppo unito.