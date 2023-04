Alberto Gilardino ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, durante le quali si è soffermato sulla partita di questa sera tra Milan e Napoli.

Queste le parole dell’allenatore del Genoa: “Sono convinto che sul campo sarà una grande gara, spettacolare come un quarto di Champions merita. In panchina ci sono due grandi tecnici: Pioli l’ho avuto a Bologna nel 2012/13, ma conosco bene anche Spalletti. Non mi è mai capitato, ma mi sarebbe piaciuto essere allenato anche da lui”.