Corriere dello Sport – L’Inter pensa a un ex allenatore di Serie A

La dirigenza dell’Inter sta valutando un cambio di allenatore a fine stagione, dopo una serie altalenante di risultati in campionato. Simone Inzaghi potrebbe essere sostituito, a meno che non guidi la squadra fino alle fasi finali della Champions League. Il futuro della panchina del ‘Biscione’ è incerto e sembra che Inzaghi stia considerando l’idea di lasciare dopo un’esperienza deludente dell’ex Lazio. Lo riporta il ‘Corriere dello Sport’. Beppe Marotta sta già pensando a nuove strategie che potrebbero portare ad un cambiamento significativo. Roberto De Zerbi, ex calciatore del Napoli e allenatore di successo in Premier League, sembra essere il primo nome sulla lista dell’amministratore delegato nerazzurro. De Zerbi è un candidato molto apprezzato, ma la clausola d’uscita nel suo contratto con il Brighton potrebbe rappresentare un ostacolo per l’Inter. La cifra richiesta di 8-10 milioni di euro dovrebbe essere pagata per liberare l’ex allenatore del Sassuolo. Il Brighton potrebbe non essere disposto a concedere uno sconto, come dimostrato durante i negoziati per il passaggio di Potter al Chelsea. Ci sono voci che suggeriscono una possibile trattativa con Antonio Conte.