Ciccio Graziani, ex calciatore ed opinionista di “SportMediaset“, ha fatto il punto e ha detto la sua dopo la vittoria risicata del Napoli a Lecce, una vittoria molto risicata.

Per Graziani non è una bella notizia la vittoria di ieri, e ha analizzato dei possibili punti critici della squadra:

“Per me il Napoli è stanco, ma è anche normale che sia così; non sempre si può essere al massimo della condizione, è fisiologico un calo. Inoltre il Napoli ha un grande vantaggio che può permettersi di gestire il campionato e le partite da qui alla fine; certo, se mi limito alla prestazione, la squadra di Spalletti mi lascia qualche dubbio, soprattutto in vista di mercoledì: in Champions è un’altra storia”.