Giornata di Vigilia per il Napoli di Spalletti che domani affronterà il Lecce nell’anticipo della 29^ giornata di Serie A. Il Corriere del Mezzogiorno anticipa le scelte del tecnico che rispetto alla partita con il Milan ha in mente due novità e una possibile sorpresa: “Elmas e Lozano sostituiranno rispettivamente Zielinski e Politano. Scalpita Juan Jesus per una maglia da titolare al posto di uno tra Kim e Rrhamani. Niente da fare invece per Victor Osimhen”.