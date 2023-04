Mattino – Moriero: “Il Napoli vince con il sorriso. Kvara? mi fa impazzire”

In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, Francesco Moriero si è soffermato sul Napoli e sulla sua ottima annata.

Questo le parole dell’ex centrocampista: “Il Napoli ha avuto un’evoluzione impressionate. Sta dando lezioni di calcio in Italia e in Europa. Può spostare il polo di potere del calcio al sud. E lo dico perché già lo scorso anno avrebbe potuto vincere il titolo. Il lavoro di Spalletti sta pagando: il Napoli ha il sorriso, una cosa che la Serie A aveva perso. Questa squadra assomiglia molto all’Inter dove giocavo io, seppur noi avevamo campioni già affermati”.

Poi, parentesi su Kvaratskhelia: “Mi fa impazzire, in lui mi rivedo. Perché cerca sempre la giocata. Mai fumoso e sempre decisivo. Da tanto non vedevo uno così in Italia. Il primo anno in Serie A è sempre difficile per uno straniero, ma lui si è adattato subito. Mi assomiglia anche se lui è più forte fisicamente”.